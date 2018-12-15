Десятки тысяч пенсионеров получают отказы в приеме в дома престарелых

Чехия страдает от острого недостатка мест в домах престарелых. Спрос превышает предложение в несколько раз. По данным Чешского статистического управления, только в 2017 году отказ получили 60400 человек. Еще 22 тысячи граждан не приняли учреждения со специализированной опекой, типичными клиентами которых являются, например, пациенты с болезнью Альцгеймера.

Ситуация с домами престарелых в разных административных краях страны отличается. Срок ожидания, как подчеркивает Алиция Швеглова из Ассоциации организаций по предоставлению социального обслуживания, может быть от 3 месяцев до одного года, а в ряде случаев и дольше. Предоставления одноместной комнаты в доме престарелых можно ожидать и в течение 10 лет. Приоритетом обладают граждане с плохим состоянием здоровья.