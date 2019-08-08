Десятки чешских общественных деятелей подписали петицию против искажения истории событий 1989 года

Сорок известных чешских общественных деятелей подписали петицию, в которой протестуют против искажения событий 1989 года в двух интервью, опубликованных изданием MfDnes в честь 30-й годовщины бархатной революции. По мнению авторов петиции, в обоих материалах содержатся «утверждения, порочащие бастующих против жестокого разгона демонстрации 17 ноября 1989 года студентов». Руководство MfDnes отвергает критику.

«С приближением годовщины становится все более очевидным, что мы столкнемся с манипулятивной кампанией по переписыванию истории 1989 года, которая бы была более удобной некоторым современным политикам», - говорится, в частности, в документе. Внимание подписантов привлекли, прежде всего, интервью с бывшим сотрудником партийного аппарата Иржи Яскманицки и режиссером-документалистом Павлом Чалупой.

По данным информагентства ČTK, петицию подписали Михал Жантовски, Моника МакДонах-Пайерова, Павел Жачек, Иван Гавел, Дагмар Гавлова, Марта Кубишова, Даниэль Кроупа, Ян Румл, Владимир Мишик, Иржина Шиклова, Ярослав Гутка, Олга Соммерова, Федор Гал, Михаэл Коцаб, Марек Бенда, Зузана Ройтова и др.