Десятки чешских автомобилей из-за карантина остаются на парковках в аэропортах Польши

Граждане Чехии, которые улетали в третьи страны через Польшу, не могут получить автомобили, которые они оставили в польских аэропортах. На парковках остаются десятки автомобилей с чешскими номерными знаками. В отличие от Германии и Австрии, Польше не сделала исключения для въезда в страну иностранных граждан, которым требовалось забрать свой автомобиль, а многие чехи не успели этого сделать до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Чешское телевидение», посольство Чехии в Варшаве ведет активные переговоры с польской стороной, однако пока не добилось успеха. Консульство Польши сообщает, что хозяевам следует переслать ключи от своего транспортного средства в Польшу, чтобы автомобиль можно было пригнать на чешско-польскую границу, где в присутствии полиции он будет передан владельцу. Однако собрать автомобили, запаркованные в аэропортах по всей Польше, остается сложной задачей.