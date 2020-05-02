Архив передач

Десятки чешских автомобилей из-за карантина остаются на парковках в аэропортах Польши

Катерина Айзпурвит
02-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Граждане Чехии, которые улетали в третьи страны через Польшу, не могут получить автомобили, которые они оставили в польских аэропортах. На парковках остаются десятки автомобилей с чешскими номерными знаками. В отличие от Германии и Австрии, Польше не сделала исключения для въезда в страну иностранных граждан, которым требовалось забрать свой автомобиль, а многие чехи не успели этого сделать до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Чешское телевидение», посольство Чехии в Варшаве ведет активные переговоры с польской стороной, однако пока не добилось успеха. Консульство Польши сообщает, что хозяевам следует переслать ключи от своего транспортного средства в Польшу, чтобы автомобиль можно было пригнать на чешско-польскую границу, где в присутствии полиции он будет передан владельцу. Однако собрать автомобили, запаркованные в аэропортах по всей Польше, остается сложной задачей.

Катерина Айзпурвит
02-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 