Десять партий и движений получат на предвыборные расходы 65,8 миллиона крон

Политические партии и движения, преодолевшие на выборах в Европейский парламент 1-процентный барьер, а таковых десять, получат из государственной казны в общей сложности 65,8 миллиона крон (2,6 миллиона евро) на расходы, связанные с предвыборной кампанией (30 крон/голос).

Таким образом, победившее на выборах движение ANO, которое потратило на кампанию около 35 миллионов крон, получит от государства около 15 миллионов крон, то есть останется в минусе на 20 миллионов.

Счет Гражданской демократической партии, израсходовавшей 10 миллионов, пополнится на 10,3 миллиона крон. Пираты получат от государства 10 миллионов при расходах 6 миллионов, то есть партии удастся сэкономить 4 миллиона крон.

В минусе оказались также коалиция STAN и TOP 09, социал-демократы, коммунисты и SPD Томио Окамуры.