Десять крупнейших застройщиков в Праге занимают более 60% рынка

Десять крупнейших застройщиков в Праге по итогам трех кварталов 2018 года занимали почти 60% рынка нового жилья в столице. С начала года они реализовали 2292 квартиры, в то время как общие продажи составили 3800 единиц. Лидером рынка остается Central Group (доля в продажах составляет 16,4%), второе место занимает Finep (10,6%), третье – Skanska Reality (6,2%).

По сравнению со вторым кварталом прошлого года место в первой десятке сохранили компании Vivus, YIT Stavo, Crestyl, Pražská správa nemovitostí, Avestus и AFI. Напротив, впервые в число крупнейших застройщиков вошла фирма Acord Invest, которая вытеснила компанию Horizon.