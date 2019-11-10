Дешевое жилье в награду за помощь одиноким пенсионерам

Столичный район Прага-3 предлагает студентам съемное жилье по льготной цене. Условие – 30 часов в месяц учащийся вуза должен посвятить заботе об одиноких пенсионерах, проживающих в доме престарелых. Заместитель главы районной администрации Ондржей Рут надеется, что это поможет укрепить взаимопонимание между поколениями.

Далеко не всем студентам удается получить места в общежитиях, а съемное жилье в Праге дорожает и коммерческая аренда становится все менее доступной. Социальный проект Праги-3 позволяет решить сразу несколько проблем. Общение с молодежью вносит разнообразие в жизнь одиноких пенсионеров, студенты получают возможность съема жилья по более выгодной цене, а районной администрации не приходится инвестировать средства в содержание пустующих жилых площадей.