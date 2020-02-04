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Деревянный колодец, найденный у Пардубиц, оказался самым древним в мире

Ирина Ручкина
04-02-2020
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Деревянный колодец, найденный археологами во время исследовательских работ на месте строительства магистрали D35 близ городка Остров в Пардубицком крае, является древнейшим доисторическим деревянным сооружением в мире. Это было подтверждено исследованиями археологов, которые установили дату постройки колодца. Он был сооружен в период с 5256 до 5255 до н.э. Об этом 4 февраля сообщил директор Археологического центра города Оломоуц Ярослав Пешка.

На данный момент колодец бронзового века исследуют эксперты. Впоследствии он будет выставлен Восточно-чешском музее в городе Пардубице.

 
 
 
 
 
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