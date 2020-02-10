Деревья на пражской Вацлавской площади будут поливать дождевой водой из подземных резервуаров

Во время реконструкции пражской Вацлавской площади под проезжей частью и тротуарами в верхней половине центральной площади столицы будут созданы специальные резервуары для сбора дождевой воды. Один из двух подземных водных хранилищ будет использоваться для обеспечения полива деревьев, а второе будет служить в качестве ретенционного резервуара, помогающего предотвратить попадания воды на станцию метрополитена в случае сильных ливней. План был поддержан членами пражского городского совета.
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