Депутаты занялись собственной трудовой дисциплиной

Депутаты Парламента Чехии во вторник занялись обсуждением собственной трудовой дисциплины. Согласно достигнутой договоренности, впредь за явкой законодателей на пленарных заседаниях будет следить Организационный комитет. В случае необоснованных «прогулов», парламентариев ждут денежные штрафы.

Согласно закону об окладе труда, в случае двух «прогулов» зарплата провинившегося депутата сократится вдвое. За четыре подобных нарушения регламента законодателя лишат зарплаты полностью.

Основной оклад депутата без премий составляет 82 400 крон (3300 евро).