Депутаты занялись собственной трудовой дисциплиной

Депутаты Парламента Чехии во вторник занялись обсуждением собственной трудовой дисциплины. Согласно достигнутой договоренности, впредь за явкой законодателей на пленарных заседаниях будет следить Организационный комитет. В случае необоснованных «прогулов», парламентариев ждут денежные штрафы.
Согласно закону об окладе труда, в случае двух «прогулов» зарплата провинившегося депутата сократится вдвое. За четыре подобных нарушения регламента законодателя лишат зарплаты полностью.
Основной оклад депутата без премий составляет 82 400 крон (3300 евро).
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