Депутаты занялись собственной трудовой дисциплиной

Эва Туречкова
12-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Депутаты Парламента Чехии во вторник занялись обсуждением собственной трудовой дисциплины. Согласно достигнутой договоренности, впредь за явкой законодателей на пленарных заседаниях будет следить Организационный комитет. В случае необоснованных «прогулов», парламентариев ждут денежные штрафы.

Согласно закону об окладе труда, в случае двух «прогулов» зарплата провинившегося депутата сократится вдвое. За четыре подобных нарушения регламента законодателя лишат зарплаты полностью.

Основной оклад депутата без премий составляет 82 400 крон (3300 евро).

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 