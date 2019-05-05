Депутаты выступают за отсрочку введения обязательного экзамена по математике при получении Аттестат зрелости

Антон Каймаков
05-05-2019
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Действующим законодательством Чехии введение обязательного экзамена по математике в рамках получения Аттестат зрелости предусмотрено с 2021 года в лицеях и гимназиях, а с 2022 года в средних профессиональных учебных заведениях. Большая часть чешских депутатов ныне выдвигает предложение об отсрочке реализации плана. По их мнению система образования страны не готова к внедрению новшества.

В качестве аргумента приводятся показатели «провалившихся» учащихся, которые математику выбрали в качествен экзаменационного предмета добровольно.

Министерство образования в настоящий момент отстаивает идею внедрения «обязательной математики» в одно и тоже время во всех видах учебных заведений – в 2022 году. Отсрочка, таким образом, касалась бы лицеев и гимназий.

 
 
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