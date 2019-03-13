Депутаты ускоряют депортацию иностранцев, повторно осужденных за уголовные преступления

Антон Каймаков
13-03-2019
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Члены Нижней палаты Парламента Чешской Республики высказались за ускорение процесса выдворения с территории государства иностранцев, повторно совершающих умышленные уголовные преступления. Вся процедура должна занять не более полугода. Возможность пересмотра вынесенного приговора в законодательстве сохраняется. Согласно плану, выдвинутому главой МВД Чехии Яном Гамачеком, суды, включая Наивысший административный суд, получат на рассмотрение апелляционных заявлений лишь 90 дней.

В настоящее время процедура депортации иностранного гражданина, являющегося уголовником-рецидивистом, может продолжаться более двух лет. Согласно информации руководителя МВД, каждый год в Чехии рассматривается около 400 подобных дел.

 
 
 
 
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