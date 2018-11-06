Депутаты требуют устранить статью о клевете из УК Чехии

Социал-демократические депутаты Ян Хвойка и Ондржей Веселы предложили устранить статью о клевете из Уголовного кодекса Чехии. За данное преступление предполагается наказание в виде тюремного заключения сроком на один год. Два года тюрьмы грозят за клевету, распространяемую СМИ или в Интернете.

По мнению депутатов, честь и достоинство человека в достаточной мере охраняет Гражданский кодекс. «Статьей УК о клевете можно легко злоупотребить в политической дискуссии, а также использовать в качестве рупора против независимых СМИ», - говорят законодатели.

Дискуссия о применении статьи о клевете разгорелась недавно в связи с запросом полиции лишить иммунитета от уголовного преследования коммунистического депутата Зденека Ондрачека, которого в раcпрocтранении заведoмo лoжных cведений, пoрoчащих чеcть, дocтoинcтвo и репутацию другoгo лица, обвинил один из участников последней президентской гонки Михал Горачек.

Ондрачек в одном из интервью заявил, что Горачек сотрудничал с коммунистической службой госбезопасности СтБ (аналогом КГБ).