Депутаты прервали дебаты о позиции по Израилю и проявлениям антисемитизма

Нижняя палата парламента Чехии в среду прервала дебаты о позиции по Израилю и антисемитизму. Предложение, выдвинутое председателем фракции христианских демократов Яном Бартошеком, в первую очередь рассмотрит парламентский комитет по внешнеполитическим вопросам.

Христианские демократы, помимо прочего, хотят добиться того, чтобы депутаты нижней палаты осудили проявления антисемитизма и отвергли какие-либо сомнения в праве Израиля на существование и оборону.

Ян Бартошек в связи с этим упомянул об общественном движении и компании BDS (в переводе с англ. «Бойкот, изоляция и санкции»), призывающим к «разным формам бойкота Израиля до тех пор, пока он не выполнит свои международные обязательства». «Я думаю, что это новая форма антисемитизма, направленная против израильского государства, против евреев», - сообщил лидер фракции в интервью Чешскому информагентству ЧТК.

Mинистр культуры ЧР Любомир Заоралек призвал придерживаться взвешенной позиции в отношении израильской и палестинской сторон.