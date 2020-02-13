Депутаты пражского городского совета поддержали договор о партнерстве с Веной

Члены городского совета чешской столицы одобрили проект соглашения о партнерстве с Веной. Договор будет заключен на пять лет. На соновании соглашения Прага будет сотрудничать с Веной в сфере транспорта, культуры, управления отходами, IT и безопасности.

Руководство Праги также рассматривает возможность заключения аналогичных соглашений с Дрезденом и Мюнхеном, которые столкнлись с аналогичными пражским проблемами, такими как изменение климата и жилищный кризис. Ранее мэр Праги Зденек Гржиб обсудил эту тему со своим дрезденским коллегой Дирком Хилбертом. В прошлом году Прага заключила Пакт о свободных городах с Будапештом, Братиславой и Варшавой, а также Тайбэем.