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Депутаты пражского городского совета поддержали договор о партнерстве с Веной

Тимур Кашапов
13-02-2020
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Члены городского совета чешской столицы одобрили проект соглашения о партнерстве с Веной. Договор будет заключен на пять лет. На соновании соглашения Прага будет сотрудничать с Веной в сфере транспорта, культуры, управления отходами, IT и безопасности.

Руководство Праги также рассматривает возможность заключения аналогичных соглашений с Дрезденом и Мюнхеном, которые столкнлись с аналогичными пражским проблемами, такими как изменение климата и жилищный кризис. Ранее мэр Праги Зденек Гржиб обсудил эту тему со своим дрезденским коллегой Дирком Хилбертом. В прошлом году Прага заключила Пакт о свободных городах с Будапештом, Братиславой и Варшавой, а также Тайбэем.

 
 
 
 
 
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