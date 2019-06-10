Депутаты потребовали допросить премьера

Оппозиционные депутаты, стремящиеся через Конституционный суд воспрепятствовать внедрению налогообложения компенсационных сумм, выплачиваемых за невозвращенное церковное имущество, потребовали вызвать на допрос премьера Андрея Бабиша (движение ANO, входящее в правящую коалицию) и вице-премьера Яна Гамачека (партия социал-демократов, входящая в правящую коалицию). Показания, по мнению оппозиционных законодателей, также обязаны дать в суде главы фракций обоих правящих субъектов. По мнению истцов, политики должны разъяснить обстоятельства принятия соответствующей законодательной нормы.

Как заявляют оппозиционные депутаты, в случае введения налогообложения компенсационных сумм речь идет о политической коррупции. Поправку разработала коммунистическая партия, предоставившая свою поддержку правительству меньшинства движения ANO и социал-демократов. Оппозиционеры обращают внимание на то, что «платить» за принятое решение будут церкви, которые не являются участниками политической борьбы за власть.