Депутаты потребовали допросить премьера

Антон Каймаков
10-06-2019
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Оппозиционные депутаты, стремящиеся через Конституционный суд воспрепятствовать внедрению налогообложения компенсационных сумм, выплачиваемых за невозвращенное церковное имущество, потребовали вызвать на допрос премьера Андрея Бабиша (движение ANO, входящее в правящую коалицию) и вице-премьера Яна Гамачека (партия социал-демократов, входящая в правящую коалицию). Показания, по мнению оппозиционных законодателей, также обязаны дать в суде главы фракций обоих правящих субъектов. По мнению истцов, политики должны разъяснить обстоятельства принятия соответствующей законодательной нормы.

Как заявляют оппозиционные депутаты, в случае введения налогообложения компенсационных сумм речь идет о политической коррупции. Поправку разработала коммунистическая партия, предоставившая свою поддержку правительству меньшинства движения ANO и социал-демократов. Оппозиционеры обращают внимание на то, что «платить» за принятое решение будут церкви, которые не являются участниками политической борьбы за власть.

Антон Каймаков
10-06-2019
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