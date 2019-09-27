Депутаты отказались подавать конституционную жалобу на президента

Палата депутатов Чехии, как и ожидалось, отказалась поддержать инициированную Сенатом конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана. Против проголосовали представители правящей коалиции – движение ANO и социал-демократы, а также компартия и законодатели движения Свобода и прямая демократия Томио Окамуры. За подачу жалобы проголосовало 58 депутатов из 130 присутствовавших. Чтобы «дать зеленый свет» жалобе на президента Милоша Земана, который, как считают сенаторы, грубо нарушил Конституцию государства, необходимо было набрать 120 голосов.

Сенаторы посредством конституционной жалобы, как подчеркнул член Верхней палаты Вацлав Ласка, стремились определить границы президентских полномочий. Критики Милоша Земана считают, что он стремится изменить действующую в стране парламентскую систему на «полупрезидентскую». Инициаторы жалобы считают неприемлемым, что президент стремился затягивать процесс смены глав министерств, обвияют его в попытках оказывать влияние на судей, а также корят его за высказывания, противоречащие официальной линии чешской внешней политики, за которую отвечает правительство.