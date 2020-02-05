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Депутаты от компартии вновь выступили за отмену Закона о люстрации

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
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По мнению депутатов от компартии Чехии и Моравии, Закон о люстрации, принятый после «бархатной» революции, «исходит из презумпции вины и ограничивает гражданские права без какого-либо расследования и судебного процесса». Парламентарии, требующие его отмены, указывают, что гражданам, на которых распространяется действие закона, отказано в праве на пересмотр решения и срок давности.

В 1991 и 1992 годах в Чехословакии были приняты Законы о люстрации, согласно которым определенные руководящие посты в структурах государственного управления, юстиции, армии и общественных СМИ могут занимать лишь люди, не являвшиеся ранее сотрудниками госбезопасности ЧССР, функционерами КПЧ, не состоявшие в рядах Народной милиции и в так называемых «проверочных комиссиях» времен нормализации.

 
 
 
 
 
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