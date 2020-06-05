Архив передач

Депутаты официально дистанцировались от слов Филипа о легионерах

Эва Туречкова
05-06-2020
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Палата депутатов Чешской Республики официально дистанцировалась от слов главы Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтеха Филипа, оскорбляющих память чехословацких легионеров, воевавших в России в начале прошлого века. Предложение, выдвинутое партией Старосты и независимые, поддержали все парламентские партии за исключением коммунистов.

Депутаты призвали Филипа, занимающего пост зампредседателя нижней палаты чешского парламента, чтобы тот более достойно представлял интересы Чешской Республики и чтил традиции ее государственности. Депутаты также одобрили призыв в адрес Российской Федерации, чтобы она в соответствии с двусторонним договором о военных захоронениях лучше заботилась о памятниках чехословацким легионерам.

Палата депутатов также декларировала факт, что легионеры существенным образом способствовали созданию самостоятельной, свободной и демократической Чехословакии. Формулировку поддержали также коммунисты.

Эва Туречкова
05-06-2020
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