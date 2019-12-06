Депутаты одобрили закон, содержащий запрет на двойное качество продуктов питания

Палата депутатов в пятницу одобрила закон, который вводит запрет на двойное качество всех без исключения товаров, поставляемых на рынки Чехии и других стран Евросоюза. Состав продуктов питания должен быть абсолютно идентичным, а в случае других товаров норма допускает незначительное отличие. Закон также наделяет большими полномочиями Государственную сельскохозяйственную и продовольственную инспекцию.

Напомним, что чехи добивались запрета на экспорт в страну менее качественных продуктов питания не один год. Поводом для дискуссий послужила серия скандалов, подтверждающих, что продукты, поставляемые одними и теми же предприятиями в разные страны Евросоюза, значительно отличаются по своему составу.

Санкции за нарушение закона могут достигать суммы в 50 миллионов крон. Штрафы будут предъявляться владельцам супермаркетов, которые, в свою очередь, будут добиваться компенсации от транснациональных продовольственных корпораций.