Архив передач

Депутаты одобрили закон, содержащий запрет на двойное качество продуктов питания

Эва Туречкова
06-12-2019
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Палата депутатов в пятницу одобрила закон, который вводит запрет на двойное качество всех без исключения товаров, поставляемых на рынки Чехии и других стран Евросоюза. Состав продуктов питания должен быть абсолютно идентичным, а в случае других товаров норма допускает незначительное отличие. Закон также наделяет большими полномочиями Государственную сельскохозяйственную и продовольственную инспекцию.

Напомним, что чехи добивались запрета на экспорт в страну менее качественных продуктов питания не один год. Поводом для дискуссий послужила серия скандалов, подтверждающих, что продукты, поставляемые одними и теми же предприятиями в разные страны Евросоюза, значительно отличаются по своему составу.

Санкции за нарушение закона могут достигать суммы в 50 миллионов крон. Штрафы будут предъявляться владельцам супермаркетов, которые, в свою очередь, будут добиваться компенсации от транснациональных продовольственных корпораций.

Эва Туречкова
06-12-2019
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