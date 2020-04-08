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Депутаты одобрили штрафы за нарушение правил, введенных из-за эпидемии коронавируса

Эва Туречкова
08-04-2020
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Полицейские и городские стражи закона получат право выписывать штрафы на месте до 10 тысяч крон тем, кто нарушит правила, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее предложение правительства в среду одобрила Палата депутатов Чехии. Полиция будет карать штрафом нарушения запрета на свободное передвижение граждан во время действия чрезвычайного положения, а также несоблюдение приказа прикрывать в публичных местах дыхательные пути тканевой повязкой или платком.

Согласно действующему законодательству, все нарушения должна в административном порядке рассмотреть также Санитарно-эпидемиологическая служба Чехии.

Норму в четверг рассмотрит Сенат, затем ее должен подписать президент.

 
 
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