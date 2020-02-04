Депутаты обсудят закон о строительстве

Несколько месяцев назад большой резонанс в обществе и политических кругах вызвал новый закон о строительстве, который в первом чтении получил 4500 замечаний. Как отмечает Министерство регионального развития, многие из этих замечаний дублировались, поэтому министерство разделило их на 26 тематических блоков, которые будут обсуждаться в палате депутатов. Об этом 4 февраля на встрече с журналистами сообщила министр регионального развития Клара Досталова. Из-за большого количества замечаний правительство отложило срок рассмотрения закона на два месяца, до конца марта. Закон, который призван ускорить и упростить выдачу разрешений на строительство, должен вступить в действие с начала следующего года.