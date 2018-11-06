Депутаты обсудили Стамбульскую конвенцию

В Палате депутатов во вторник состоялась идеологическая стычка сторонников и противников Стамбульской конвенции о противодействии домашнему насилию. Документ обязывает правительства подписавших его стран принять конкретные меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин - от сексуальных домогательств до избиений, от принуждения к браку до увечья женских гениталий.

Текст документа вызвал в Чехии неоднозначные реакции из-за некоторых формулировок. По мнению противников, прозвучавшему в Парламенте, «конвенция дает женщинам больше прав, чем мужчинам. Ее принятие коренным образом изменило бы культурную направленность Чехии и понятие традиционной семьи».

От ратификации документа отказалась Словакия, бурная дискуссия прошла также в Украине.