Депутаты не будут обсуждать возможность принятия Чехией детей-сирот из числа беженцев, находящихся в греческих лагерях

Правящая коалиция – движение ANO и партия социал-демократов, при поддержке коммунистов и движения «Свобода и прямая демократия», исключили возможность обсуждения предложения о приеме Чехией 40 детей-сирот из числа беженцев, размещенных ныне в лагерях в Греции. Вопрос попросту не был включен в программу заседания Палаты депутатов, так как представители упомянутых партий и движений воздержались от голосования.

Обсуждения темы добивалась оппозиция, представленная Карелом Шварценбергом из партии ТОР 09. За обсуждения плана приема сирот из числа беженцев проголосовало 65 депутатов из 186 присутствовавших.