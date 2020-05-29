Депутаты дали добро на создание рабочих мест, разделяемых несколькими работниками

Палата депутатов Чехии в пятницу одобрила проект закона, позволяющий чешским фирмам и институциям создавать рабочие места, разделяемые одновременно несколькими работниками.

Далее были узаконены новые правила предоставления отпуска (на основе отработанных часов, а не дней), а также норма, регулирующая в рамках ЕС отправление чешских работников за рубеж.