Архив передач

Депутаты дали добро на создание рабочих мест, разделяемых несколькими работниками

Эва Туречкова
29-05-2020
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Палата депутатов Чехии в пятницу одобрила проект закона, позволяющий чешским фирмам и институциям создавать рабочие места, разделяемые одновременно несколькими работниками.

Далее были узаконены новые правила предоставления отпуска (на основе отработанных часов, а не дней), а также норма, регулирующая в рамках ЕС отправление чешских работников за рубеж.

 
 
 
 
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