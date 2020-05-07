Депутаты Чехии одобрили закон в поддержку бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса

Палата депутатов Чехии в среду одобрила закон, снимающий с предпринимателей обязанность вести электронный учет выручки (ЕЕТ) во всех сферах предпринимательской деятельности. Срок действия нормы установлен до конца текущего года.

Правительство таким образом стремится облегчить ситуацию для бизнес-сектора, пострадавшего от мер по противодействию эпидемии коронавируса. В настоящее время действует отсрочка ЕЕТ на три месяца. Проект закона был одобрен единогласно, без поправок.

Напомним, что Минфин планировал запустить последний этап электронного учета выручки с 1 мая текущего года. Начиная с этого времени, обязанность должна была распространяться и на рабочие профессии, а также адвокатов, врачей и др.

Чешские законодатели также утвердили выплаты пособий для малых ООО за период времени с 12 марта по 8 июня (максимально 2 учредителя, в случае членов одной семьи их может быть и больше), которые не воспользовались другой формой экстренной поддержки со стороны государства. Предприятия могут подать заявку на выплату пособия 500 крон/день, то есть за указанное время получить от государства 44,5 тысячи крон.