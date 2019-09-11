Депутат Верховной Рады Украины призвала СБУ отреагировать на встречу президента Чехии с русинами

Лорета Вашкова
11-09-2019
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На заседании Верховной Рады Украины 11 сентября депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» София Федина призвала прореагировать на встречу чешского президента Милоша Земана с делегацией русинов. Выступление депутата транслировалось телеканалом «Рада». «Я прошу Службу безопасности Украины, Нацсовет обороны и безопасности страны сделать все возможное, чтобы предупредить настроения сепаратизма на западе Украины», - заявила в связи с этим София Федина.

По мнению украинского депутата, встреча чешского президента с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов «угрожает безопасности Украины». «Эта организация имеет прямые контакты с Россией, которая использует ее для дестабилизации ситуации на западе Украины», – считает Федина.

Милош Земан принял делегацию в начале сентября, накануне столетней годовщины подписания Сен-Жерменского договора, закрепившего присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси. В ходе встречи чешский лидер обещал обсудить проблемы русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам депутата Рады, на этой встрече поднимался вопрос «широкой автономии украинского Закарпатья». Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, со своей стороны, заявил, что Милош Земан лишь упомянул о децентрализации Украины, указанной в Минских соглашениях, что является ее внутренним делом.

Лорета Вашкова
11-09-2019
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