Депутат Вацлав Клаус готовит проект закона о гарантии свободы слова в Интернете

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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Депутат от гражданских демократов Вацлав Клаус, сын экс-президента страны, готовит проект закона, которым будет гарантироваться свобода слова в Интернете, прежде всего в социальных сетях. О своих планах депутат сообщил на семинаре, который в Нижней палате парламента орагнизовало движение «Свобода и прямая демократия», возглавляемое Томио Окамурой.

Вацлав Клаус выразил уверенность, что администраторы соцсетей должны блокировать лишь те сообщения, которые прямо призывают к геноциду и т.п. Свой проект закона депутат намерен представить осенью. «Свобода слова – один из краеугольных камней нашей цивилизации. Люди имеют право выражать свои взгляды, умные и глупые, вдохновляющие и провокационные. Здесь проходит очень тонкая граница», – подчеркнул в своем выступлении Вацлав Клаус, указав, что свободный Интернет является важной составляющей свободы слова. При этом он считает, что в последнее время усиливаются попытки взять Интернет под контроль.

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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