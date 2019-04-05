Депутат отменил конференцию, на которой должен был выступить британский активист крайне правого толка

Депутат от движения ANO Mилан Поур в результате критики отменил запланированную на пятницу в нижней палате парламента Чехии конференцию «Семья и ее права в XXI веке». На конференции должен был выступить британский активист крайне правого толка Томми Робинсон, несколько раз судимый за нападения, мошенничество и неуважение к суду. Поур сообщил, что «у него не было подробной информации об ораторах».

Планируемое участие в конференции подверг критике британский посол в Чешской Республике Ник Арчер. От конференции отмежевалось и движение ANO, которое входит в правящую коалицию. Поур информировал, что его целью было организовать мероприятие, в рамках которого можно было бы неконфликтным образом обсудить положение современной семьи также в связи с ныне обсуждаемым вопросом о заключении брака однополыми партнерами.