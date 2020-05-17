Deník N: правительство одобрило правила безопасности в рамках тендера на поставщика нового атомного блока

Правительство Чехии недавно при соблюдении всех требований режима секретности одобрило правила, обеспечивающие безопасность в рамках конкурса на право строительства нового атомного блока на АЭС «Дукованы». Об этом 17 мая сообщило издание Deník N, сопоставившее информацию из четырех не связанных друг с другом источников.
По данным сведений источника, близкого к подготовке тендера, в документе предусмотрено обеспечение интересов безопасности, которые должны гарантировать, что победителем конкурса не станет субъект, представляющий собой стратегический риск, в связи с чем упоминаются Россия и Китай.
Вице-премьер, глава Минпромторга и Минтранса Чехии Карел Гавличек в интервью Deník N сообщил, что Кабмин одобрил основные параметры и тезисы двух договоров между правительством и энергохолдингом ČEZ o строительстве нового блока АЭС, однако окончательная версия еще будет откорректирована и предложена на одобрение 30 июня.
Вопрос заключения контрактов должен обсуждаться и в рамках Постоянного комитета по строительству новых атомных мощностей, что до сих по не произошло, как информировала Deník N член комитета Гелена Лангхшалдова.
Как сообщалось ранее, к строительству нового блока проявили интерес шесть компаний: госкорпорация «Росатом», фанцузская компания EDF, южнокорейская KHNP, China General Nuclear Power, Arevа и Mitsubishi Atmea (совместный проект), а также американский Westinghouse.
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