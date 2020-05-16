Deník N: лидер коммунистов охарактеризовал Чехию как государство, в столице которого правят фашисты

Первый зампредседателя Нижней палаты, лидер Компартии Чехии и Моравии Войтех Филип в интервью газете ВС России «Красная звезда» охарактеризовал Чешскую Республику как государство, в столице которого правят фашисты. Одновременно он оценил Россию за то, что она не устанавливает памятники чехословацким легионерам периода Первой мировой войны, которые, по его словам, «никого не освободили и ничего не сделали». При этом, сообщает чешское издание Deník N, легионеры внесли большую лепту в возникновение чехословацкого государства.

Как далее приводит Deník N, «российские СМИ обращают внимание на чешских коммунистических политиков и прокремлевских активистов достаточно часто, используя их в роли комментаторов политических событий в Чешской Республике. Это происходит, невзирая на то, что коммунисты в Парламенте Чехии вот уже тридцать лет являются оппозиционной партией или были таковой до недавнего времени, так как в настоящее время они на основе договора проявляют толерантность в отношении правительства движения ANO во главе с Aндреем Бабишем.

В. Филипп также сказал в интервью «Красной звезде», что коммунистам не нравится, что власти Праги - 6 в соответствии с итогами голосования руководства этого района распорядились отстранить памятник маршалу И. Коневу».