Deník N: Чехии придется вернуть в европейскую казну 451 миллион крон

Чехии придется вернуть европейские субсидии на сумму 451 миллион крон (около 18 млн евро), сообщает чешское издание Deník N, ссылаясь на официальные результаты аудита ЕК. Согласно данному источнику, аудиторы Европейской комиссии пришли к выводу, что Андрей Бабиш имеет непосредственное влияние на процессы принятия решений в двух трастовых фондах, владеющих холдингом Agrofert (который является крупнейшим получателем субсидий в Чехии), а финансовое благополучие фирмы - в его прямых интересах.

Чешская Республика, однако, не считает заключение ЕК окончательным, заявила ранее днем на пресс-конференции министр регионального развития Клара Досталова (ANO).

Досталова, по своим словам, не видит причины, почему «Чехии не защищаться до последнего дыхания». Правительство также рассматривает возможность обращения в Европейский судебный двор, заявила далее министр регионального развития. С текстом документа она лично не ознакомлена, так как на данном этапе он носит конфиденциальный характер.