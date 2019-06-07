Деньги на социальный сектор найдены

Минфин и ведомство труда и социальных дел нашли средства на дополнительное финансирование сектора социальных услуг. Всего краевые администрации с этой целью получат 2,5 миллиарда крон (более 96 миллионов евро). 1 миллиард крон, на выплату зарплат, будет переведен из бюджетов упомянутых министерств, а остальные деньги предполагается получить из фондов Евросоюза.

Поиск денег, которые, как подчеркивают критики глав Минфина и Минтруда, отсутствуют из-за плохо сформированного бюджетного плана на 2019 год, продолжался несколько недель.