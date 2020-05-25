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День налоговой свободы в Чехии наступит 24 июня

Антон Каймаков
25-05-2020
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По расчетам «Либерального института», чешский «день налоговой свободы» в 2020 году наступит 24 июня. Годом раньше день, когда граждане начали работать на себя, а не на погашение обязательных взносов государству, настал уже 28 мая. В этот раз период работы исключительно на государство составит 175 дней, что больше всего с 2000 года. Изменение связано с экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.

 
 
 
 
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