День налоговой свободы в Чехии наступит 24 июня

По расчетам «Либерального института», чешский «день налоговой свободы» в 2020 году наступит 24 июня. Годом раньше день, когда граждане начали работать на себя, а не на погашение обязательных взносов государству, настал уже 28 мая. В этот раз период работы исключительно на государство составит 175 дней, что больше всего с 2000 года. Изменение связано с экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.
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