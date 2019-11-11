Демонстранты выдвинут ультиматум премьер-министру Андрею Бабишу

В ходе демонстрации, которая состоится в субботу, 16 ноября, на пражском Летенском поле, объединение «Миллион мгновений» намерено предъявить ультиматум премьер-министру Андрею Бабишу. Ему будет предложено продать холдинг Agrofert и принадлежащие ему СМИ, а также отправить в отставку министра юстиции Марию Бенешову, либо подать в отставку. В противном случае организаторы грозят «новой волной протестов». Об этом заявил председатель объединения Микулаш Минарж.

«Самой серьезной причиной недовольства является наличие конфликта интересов у премьер-министра. Вместо того, чтобы служить гражданам, он заботится о своей собственной выгоде. Андрей Бабиш злоупотребляет своим влиянием на СМИ, чтобы сохранить политическую власть. Более того, он не стыдится утверждать, что не имеет никакого влияния на трастовые фонды, которыми руководят его жена и друзья», - сказал Минарж.