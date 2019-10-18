Демонстранты, сорвавшие брезент со статуи маршала Конева, получили штраф и выговор

Трое, сорвавшие в августе брезент, прикрывающий статую маршала Конева, установленную в 1980 г. на площади Интербригады в районе Прага 6, получили административное наказание. Один из вандалов заплатит штраф в размере 1000 крон, двоим был сделан выговор, сообщают чешские СМИ.

Напомним, что администрация Праги 6 в сентябре приняла решение заменить статую Конева Памятником освободителям столицы во время Второй мировой войны, а для прежней скульптуры, повторно вызывающей споры, подыскать другое, не менее достойное место.