Демонстранты символически заблокировали вход в экологическое ведомство

Антон Каймаков
06-08-2019
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Активисты двух экологических движений Extinction Rebellion ČR (XR) и «Лимиты – это мы» (Limity jsme my) во вторник в Праге провели символическую блокаду Министерства по вопросам охраны окружающей среды Чехии. У входа в ведомство появился транспарант с надписью, содержащей также имя главы министерства: «Министерство ошибки всей жизни Рихарда Брабеца». Три демонстранта символически приклеили себя к фасаду здания.

Участники мероприятия протестуют против, как им кажется, безответственной политики чешского правительства, касающейся климата. Активисты высказывают опасения, что климатические изменения могут оказаться необратимыми, поэтому общество должно реагировать незамедлительно.

В течение последних нескольких недель активисты-экологи уже провели несколько подобных демонстраций.

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