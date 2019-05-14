Демонстрация «За независимость юстиции» собрала более 20 тысяч человек

Антон Каймаков
14-05-2019
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Третья по счету демонстрация, созванная объединением «Миллион мгновений в поддержку демократии» под лозунгом – «За независимость юстиции», собрала на пражской Староместской площади еще больше участников, чем неделей раньше, когда собралось более 20 тысяч участников. Подобные демонстрации, по информации организаторов протеста, состоялись в минувший понедельник в 130 чешских городах и селах.

Протестующие требуют отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой, так как опасаются вмешательства в дело о мошенничестве с европейскими дотациями «Гнездо аиста», в котором в качестве обвиняемого фигурирует действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Непосредственно глава правительства охарактеризовал протесты как «театр перед европейскими выборами».

 
 
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