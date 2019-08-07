Демонстрация в Праге: «Мы - не колония России и Китая»

Во вторник вечером на пражской Градчанской площади прошла двухчасовая демонстрация против политики президента Милоша Земана, в которой приняли участие несколько сотен человек. Мероприятие с названием «Стоп Земану» организовала «Инициатива по защите ценностей демократии по заветам Масарика».

Участники акции держали в руках транспаранты с лозунгами «Мы - не колония России и Китая», «Правда победит ненависть Земана» и «Господин президент, вернитесь в рамки конституции». Некоторые демонстранты несли флаги Чехии и Евросоюза, другие пришли со свистками.

Протестующие обрушились с критикой также на премьера Андрея Бабиша. На их взгляд, он не способен управлять государством в условиях демократии, и поощряет сдвиг реальной власти от Кабинета министров к президенту.