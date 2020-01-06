Демонстрация перед зданием Государственной оперы

В воскресенье, 5 января, перед зданием Государственной оперы, где проходил концерт в честь ее открытия, собралась демонстрация. Участники протестовали против политики венгерского премьера Виктора Орбана, прибывшего на гала-вечер, а также против чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

Всего перед зданием оперы собралось около сорока человек. Демонстранты освистали обоих премьеров, в руках они держали флаг Евросоюза, а также плакаты с надписями «Позор!» и «Орбан или Бабиш? Обоим место за решеткой!» и несколько плакатов с надписями на английском.