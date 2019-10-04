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Дело по подозрению премьера в пересечении интересов передано верховному прокурору и Минюсту

Лорета Вашкова
04-10-2019
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Чиновник из краевого управления Центральной Чехии, принявший решение о прекращении уголовного дела в отношении премьер-министра Андрея Бабиша по подозрению в возможном пересечении интересов в пятницу, 4 октября, отправил материалы дела на возможное рассмотрение верховного госпрокурора страны Павла Земана и Министерства юстиции ЧР.

«Чиновник поступил таким образом в результате оказанного на него давления со стороны СМИ и политиков, требующих пересмотра вердикта, чтобы избежать каких-либо спекуляций по этому поводу», - сообщила в пятницу Гелена Фринтова, представитель администрации края.

Андрей Бабиш подозревался в том, что по-прежнему оказывает влияние на СМИ, которые находятся в ведении холдинга Aгроферт. Премьер в свое оправдание заявил, что передал акции в своих фирмах, включая Агроферт, двум трастовым фондам.

 
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