Дело пенсионера Яромира Балды, осужденного за терроризм, будет пересмотрено в Высшем суде

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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Пенсионер Яромир Балда, осужденный на четыре года лишения свободы за теракт на железной дороге, подал апелляцию в Высший суд Чехии на пересмотр вынесенного приговора. В апреле 2019 г. Верховный суд уже отклонил апелляцию осужденного и утвердил приговор суда низшей инстанции.

Летом 2017 года семидесятилетний гражданин Чехии сбросил на железнодорожные рельсы два подпиленных дерева, что привело к двум авариям поездов, которые обошлись без человеческих жертв. Балда, исповедующий националистические взгляды и поддерживающий движение «Свобода и прямая демократия», хотел, чтобы подозрение пало на беженцев из мусульманских стран и вызвало в обществе страх перед возможным наплывом мигрантов. Яромир Балда стал первым гражданином Чехии, осужденным за террористическую деятельность внутри страны.

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