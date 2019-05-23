Делегация Злинского края посетила Ярославскую область

Чешская делегация во главе с гетманом Злинского края Иржи Чунеком и послом ЧР в РФ Витезславом Пивонькой посетила Ярославскую область. Основным пунктом программы стала встреча с представителями правительства российского региона, по итогам которой было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

«Мы стараемся развивать наши экономические двусторонние отношения в рамках работы межправительственной комиссии. И я очень рад, что товарооборот между нашими странами ежегодно увеличивается, чем поспособствует и заключенное с Ярославской областью соглашение», - заявил Витезслав Пивонька.