Делегация Злинского края посетила Ярославскую область

Тимур Кашапов
23-05-2019
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Чешская делегация во главе с гетманом Злинского края Иржи Чунеком и послом ЧР в РФ Витезславом Пивонькой посетила Ярославскую область. Основным пунктом программы стала встреча с представителями правительства российского региона, по итогам которой было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

«Мы стараемся развивать наши экономические двусторонние отношения в рамках работы межправительственной комиссии. И я очень рад, что товарооборот между нашими странами ежегодно увеличивается, чем поспособствует и заключенное с Ярославской областью соглашение», - заявил Витезслав Пивонька.

 
 
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