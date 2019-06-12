Делегация во главе с премьером прибыла в Брно

Ирина Ручкина
12-06-2019
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На следующий день после очередной волны демонстраций премьер-министр Андрей Бабиш прибыл в Брно. Вместе с министром транспорта Владимиром Кремликом и министром защиты окружающей среды Рихардом Брабецем он ознакомился с реконструкцией главного железнодорожного вокзала, который в связи с ремонтом будет закрыт до конца 2019 года. Планируется также постройка нового здания.

Реконструкция старой части вокзала будет стоить около 3 миллионов крон, а строительство нового здания станет самым дорогим проектом в истории города: его стоимость, по мнению специалистов, может достигнуть 50 миллиардов крон (около 2 миллионов евро). Новое здания вокзала все еще находится в стадии проектировки, тендер будет выписан в сентябре нынешнего года.

 
 
 
 
 
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