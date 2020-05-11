Дефицит общественных финансов в Чехии в 2020 г. составит 4,8% ВВП

Дефицит общественных финансов в Чешской Республике в 2020 году составит 4,8% внутреннего валового продукта, тогда как в прошлом году профицит государственных финансов был равен 0,3% ВВП.
В 2021 году, как предполагается, дефицит снизится до уровня 3,4 процентов ВВП. Данные вытекают из доклада об инфляции, обнародованного Чешским национальным банком (ČNB). Еще в феврале, до начала эпидемии коронавируса, ČNB прогнозировал профицит общественных финансов.
Совокупная задолженность государства в текущем году, по данным нацбанка, повысится до 37,6% ВВП с 30,8% ВВП прошлого года. В 2021 году государственная задолженность возрастет до 38,6% ВВП.
В рамках нового прогноза ČNB также ожидает снижение темпов роста чешской экономики в этом году на 8%, а в 2021–м - повышение на 4%.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу