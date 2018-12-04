Дефицит госбюджета в ноябре достиг 21,6 млрд крон

Сводный госбюджет с января по ноябрь текущего года выполнен с дефицитом на уровне 21, 6 млрд крон (843,7 млн евро). При этом в октябре, согласно информации Министерства финансов Чешской Республики, профицит бюджета составил почти 6 миллиардов крон.

По словам представителей министерства, причиной ухудшения общеэкономических показателей является рост расходов на проекты, осуществляемые за счет софинансирования проектов из фондов Европейского союза. Тем не менее, по-прежнему можно рассчитывать на то, что результат в конце года окажется гораздо лучшим, чем запланированный дефицит госбюджета, сообщила информационному агентству ЧТК министр финансов Алена Шиллерова.