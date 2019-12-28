Дефицит бюджета ЧР по итогам года достигнет 30 млрд крон

Дефицит чешского бюджета в 2019 году составит 30 млрд крон (около 1,2 млрд евро), хотя по плану он должен был превысить 40 млрд. Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова. Тем не менее, представители оппозиции раскритиковали правительство. По словам ее представителей, в период быстрого экономического роста нет объяснений для дефицитного бюджета.

Текущее превышение расходов над доходами будет максимальным за последние четыре года. В 2018 году дефицит госказны составил 6,2 млрд крон, в 2016-м – 61,8 млрд.