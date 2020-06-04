Дефицит бюджета Чехии в 2020 году может составить 500 млрд крон

Mинистр финансов Aлена Шиллерова допускает, что дефицит государственного бюджета Чехии в текущем году может вплотную приблизиться к верхней границе 500 миллиардов крон (20 млрд евро). Глава Минфина сообщила в программе «Чешского Телевидения», что она, возможно, вынесет вопрос о дальнейшем превышении расходов бюджета над его доходами на рассмотрение депутатов Нижней палаты.

В последний раз народные избранники одобрили дефицит госбюджета на уровне 300 миллиардов крон на заседании 22 апреля. До вспышки эпидемии коронавируса запланированный бюджетный дефицит составлял 40 млрд крон.

Наиболее критичный уровень бюджетного дисбаланса, 192 млрд крон, был зарегистрирован в 2009 году в связи с последствиями мирового экономического кризиса.

В апреле 2020 г. дефицит равнялся 93,8 млрд. К концу мая бюджет был исполнен уже с дефицитом в 157,4 млрд крон, что является самым плохим майским показателем с момента возникновения Чешской Республики.