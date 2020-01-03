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Дефицит бюджета Чешской Республики в 2019 году превысил 1 млрд евро

Тимур Кашапов
03-01-2020
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Дефицит госбюджета в 2019 году составил 28,5 млрд крон (около 1,1 млрд евро) вместо запланированных 40 млрд. Об этом сообщила на пресс-конференции министр финансов ЧР Алена Шиллерова.

«На протяжении всего прошлого года мы поддерживали экономический рост, доверие к экономике и уровень жизни населения. Нам удалось значительно увеличить уровень зарплат, мы также вложили в экономику страны на 17 млрд крон больше запланированного. С одной стороны, 28 млрд крон дефицита – худший показатель за четыре года, но с другой – это четвертый наилучший показатель за последние 20 лет», - отметила глава Минфина.

 
 
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