Давид Пастрняк возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сделал пять результативных передач в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который «мишки» выиграли со счетом 7:4, и был признан второй звездой встречи. После 11 игр Пастрняк набрал 23 (11+12) очка и уверенно возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, с 11 заброшенными шайбами он лидирует и в списке снайперов.

Отметим, что пять баллов в матче с «рейнджерами» набрал также напарник чешского хоккеиста по звену Брэд Маршанд. Таким образом, Пастрняк и Маршанд повторили клубный рекорд, став третьим тандемом нападающих в истории команды, кому удалось набрать по 5 очков в одном поединке.