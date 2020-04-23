Дата возвращения чешских ученых из Антарктиды по-прежнему неизвестна

Возвращение чешских ученых из экспедиции Университета им. Масарика из Антарктиды, где они исследовали ледниковые реки с использованием беспилотных летающих машин, по-прежнему представляет проблему в связи с пандемией коронавируса.

В настоящее время участники экспедиции находятся в столице Чили Сантьяго, проживают в одном из немногих открытых отелей, все они — в полном порядке, однако вернуться в Европу пассажирским самолетом специалисты могли бы не ранее второй половины мая.

"Надежду на более скорое возвращение представляет лишь репатриационный рейс, тем не менее, сегодня ни одно из государств не проявляет активных действий по репатриации своих граждан из Чили и соседних стран. Здесь в настоящее время находится десять чехов, десять поляков и 15 немцев. Если бы в Чили находились 150 немцев, политическое давление с целью добиться возвращения людей на родину усилилось бы", - отметил информагентству ČTK руководитель Чешской антарктической исследовательской программы Даниэл Нывлт.